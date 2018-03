Anzeige

Die Linsen- und Spätzle-Fans kamen dann voll auf ihre Kosten. Fein abgeschmeckt vom Küchenteam, wurden die gefüllten Teller an die Gäste verteilt, wobei vom Serviceteam darauf geachtet wurde, dass immer mal mit einer anderen Tischreihe begonnen wird. Abschluss des vorletzten Essens in der Reihe „Gemeinsam statt einsam“ war dann ein süßes Quark-Früchte-Dessert.

Ausklang am Freitag

Zwischen 60 und 80 Personen wöchentlich haben seit Januar das Angebot angenommen, gemeinsam in netter Gesellschaft ein Mittagessen einzunehmen. Und wie sagte Mittagsgast Helmut Eisinger: „Bei der nächsten Planung für ,Gemeinsam statt einsam‘ sollte auf jeden Fall wieder einmal über Dampfnudeln mit Kartoffelsuppe gesprochen werden“, was einige Frauen am Tisch mit heftigem Nicken bestätigten.

Am Freitag, 2. März, endet dieser mittlerweile in der Bevölkerung sehr gut angenommene Mittagstisch. Auf dem Speiseplan stehen Nudeln, Soße Bolognese und ein frischer Salat. Statt eines Desserts schließt der gemeinsame Mittagstisch mit Kaffee und Kuchen. Das „Gemeinsam statt einsam“-Team freut sich auf viele nette Mittagsgäste im Gemeindehaus. rhw

