Schwarzbauten in Ziegelstraße werden nicht nachträglich sanktioniert

Neulußheim.Lediglich drei Punkte standen auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils der Sitzung des Wirtschaftsausschusses. Aufgerufen wurden von Bürgermeister Gunther Hoffmann Bauvorhaben, die Festsetzungen des jeweils geltenden Bebauungsplans überschritten.

Beispielsweise der geplante Bau eines Mehrfamilienhauses in der Tullastraße. Für den Neubau will der Bauherr ein bestehendes Gebäude abreißen. Eigentlich wäre das Vorhaben nur nach dem Gesichtspunkt des Einfügens zu beurteilen, da für das Gelände kein Bebauungsplan besteht. Da jedoch der südliche Zipfel des Baufensters in den Bebauungsplan „Westliche Tullastraße“ ragt, war der Ausschuss gefragt.

Entstehen soll auf dem Gelände ein Mehrfamilienhaus, optisch aus drei Teilen bestehend. Mehrheitlich schloss sich der Ausschuss der Meinung von Hoffmann an, dass der Baukörper weder in der Höhe noch von der Ansicht her zu massiv wirke und stimmte dem Vorhaben zu.

Was beim zweiten Tagesordnungspunkt nicht der Fall war. Beziehungsweise blieb hier der Rat bei seiner ablehnenden Haltung. Es geht um zwei in der Ziegelstraße ohne Genehmigung errichtete Gebäude im rückwärtigen Bereich. Diese Gebäude sollten nachträglich mit einem Bauantrag bewilligt werden, was der Ausschuss ablehnte. Zwar ist an dieser Stelle generell eine Hinterhausbebauung zulässig, doch störten sich die Gemeinderäte an einer massiven Überschreitung der Grundflächenzahl um 50 Prozent. Selbst wenn ein Gebäudeteil abgerissen wird, ist die maximal zulässige Bebauung des Grundstücks noch um 26 Prozent überschritten.

Gunther Hoffmann plädierte deshalb dafür, auf den von der Baurechtsbehörde vorgeschlagenen Kompromiss eines Teilabrisses nicht einzugehen und bei der bisherigen Haltung zu bleiben, den Bauantrag abzulehnen. Dem stimmte der Rat einhellig zu. Womit nun erneut die Behörde entscheiden muss.

Einem Vorhaben im rückwärtigen Bereich in der Kornstraße, hier soll bei der Erweiterung eines Einfamilienhauses die Grundflächenzahl um vier Prozent überschritten werden, stimmte der Ausschuss mehrheitlich zu. Zwar hatte Winfried Vaudlet (SPD) Bedenken, dass Stück für Stück ein neues Gebäude entstehen könne. Dies sah der Ausschuss nicht so und Hoffmann fügte hinzu, dass bei einer überbauten Straßenfront eventuelle Bausünden nicht zu kontrollieren seien. aw

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 26.10.2018