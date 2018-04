Anzeige

Neulußheim.Die Volkshochschule Hockenheim veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Donnerstag, 26. April, um 19 Uhr im Alten Bahnhof einen Vortrag zum Thema „Wenn die Sehkraft nachlässt – Alterserkrankungen am Auge“. Referenten sind Dr. Udo Sassenroth und Kollegen, Fachärzte für Augenheilkunde, Augenzentrum Rhein-Neckar.

Die häufigsten Ursachen für eine Sehminderung im Alter sind der graue Star (Katarakt), die altersbedingte Makuladegeneration (trockene und feuchte AMD) und der grüne Star (Glaukom). Beim grauen Star kann durch eine sehr sichere und wenig belastende Operation mit Einsetzen einer künstlichen Linse kann die Sehfähigkeit in den meisten Fällen wieder hergestellt werden.

Bei der altersbedingten Makuladegeneration (AMD) kann die Erkrankung durch Eingabe spezieller Medikamente in das Auge gestoppt werden. Für eine wirkungsvolle Therapie ist die frühzeitige Erkennung der Erkrankung entscheidend. Der grüne Star kann durch Senkung des Augeninnendrucks (durch Augentropfen, Laserbehandlung oder Operation) in den meisten Fällen gestoppt werden, auch hier ist die frühzeitige Erkennung der Erkrankung besonders wichtig.