Selbst erzeugten Strom effizient nutzen

Neulußheim.Erneuerbare Energien sind die Zukunft. Das hat auch das Unternehmen „SO.LE. green energy“ aus Neulußheim früh erkannt. Das aufstrebende Unternehmen hat sich auf die Bereiche Photovoltaik, Stromspeicher und Ladestationen für Elektromobilität sowie Sektorenkopplung zur Wärme mit selbst erzeugtem Strom aus erneuerbarer Energie inklusive den entsprechenden Energiekonzepten auf Cloudbasis spezialisiert.

„Wir wachsen stetig und haben eine starke Performance“, erklärt Geschäftsführer Rudi Lehmayer. Schon jetzt würden daher die erst vor Kurzem bezogenen Räumlichkeiten in der Altlußheimer Straße und die Lagerräume im Industriegebiet nicht mehr ausreichen. Das Unternehmen plant den weiteren Aufbau von Arbeitsplätzen in Neulußheim zur Verstärkung des siebenköpfigen Teams und möchte so mittelfristig zwölf bis 15 Arbeitsplätze schaffen.

Darüber hinaus möchte Lehmayer sein Lager und die Geschäftsstelle mit Büroräumen fusionieren und sucht dafür einen geeigneten Ort. „Wir als Neulußheimer würden gerne in Neulußheim bleiben, wenn wir hier ein entsprechendes Grundstück beziehen können“, meint der Geschäftsführer.

Gutschrift im Wert von 250 Euro

Dass man das junge Unternehmen definitiv im Auge behalten sollte, beweisen seine jüngsten Erfolge: Erst kürzlich hat „SO.LE. green energy“ den hundertsten „Senec Home“ bei Sigmund Wild installiert, der dafür einen Gutschein im Wert von 250 Euro überreicht bekommen hat. „Senec“ ist als Tochterunternehmen der EnBW Teil eines der größten Energieunternehmen in Deutschland und hat sich mit dem Tochterunternehmen „Senec“ im Bereich Stromspeicher einen Namen gemacht.

„SO.LE. green energy“ ist Platinfachpartner für „Senec“. Mit Geräten wie dem „Senec Home“ bringen die beiden Unternehmen erneuerbare Energien auf ein ganz neues Level. Bei einer normalen Photovoltaikanlage können gerade einmal 25 Prozent der Energie in Form von Wechselstrom im Haushalt genutzt werden. Mit einem Stromspeicher kann man einen Teil des selbst erzeugten Stroms in einer Batterie speichern und so rund 70 Prozent des Stroms nutzen. Dann bleibt aber immer noch ein Anteil, den Verbraucher teuer von einem externen Energieversorger beziehen müssen – auch wenn sie mehr als genug Strom selbst produzieren.

Unabhängig und nachhaltig

Hier kommt dann die „Senec Cloud“ ins Spiel, mit der man sich zu 100 Prozent vom klassischen Energieversorger unabhängig macht. Mit der sogenannten Stromcloud kann der übrige Strom nämlich genutzt werden – und zwar wann und wo die Verbraucher möchten, jederzeit, auch im Winter und bei schlechtem Wetter. Die Verbraucher sind somit unabhängiger von steigenden Strompreisen, tragen einen Teil zur nachhaltigen Energieerzeugung bei und können ihren Strom zu Hause und unterwegs nutzen oder mit Familie und Freunden teilen. caz

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.05.2020