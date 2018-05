Anzeige

Neulussheim.Bei „Aktiv im Alter“ ist am Dienstag, 15. Mai, wieder ein Ausflug geplant. Die Fahrt führt mit zwei Bussen nach Heilbronn zu einem Neckarschiff, das flussaufwärts entlang der Weinberge in Richtung Laufen und wieder zurück fährt. Abfahrt ist um 12.30 Uhr vorm Rathaus. Dazu sind schon alle Plätze vergeben. Ausklingen wird der Tag in der Neulußheimer Grillhütte mit einem Abendessen und Musik zur Geburtstagsfeier zehn Jahre „Aktiv im Alter“.

Hierzu sind auch Interessierte eingeladen, die nicht am Ausflug teilgenommen haben. Diese sollen sich bei Heidi Roß oder im Kulturamt anmelden. Das Women’s-Voice-Team sorgt für die nötige Stärkung. Ein Bustransfer für die Nachhausefahrt wird eingerichtet. km