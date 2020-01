Seniorennachmittag zu „100 Jahre Awo“

Neulußheim.Alle Senioren der Gemeinde und aus der „Aktiv im Alter“- Reihe sind am Dienstag, 14. Januar, zu einem gemütlichen Nachmittag bei netten Gesprächen, mit Kaffee und Kuchen ins Evangelische Gemeindehaus eingeladen. Ausrichter der Auftaktveranstaltung im neuen Jahr ist der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Ortsverband Neulußheim. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „100 Jahre Arbeiterwohlfahrt“. In Bildern und in einem kleinen Filmbeitrag wird die Geschichte der Awo – auch die Neulußheims – veranschaulicht. Beginn ist um 15 Uhr.

Das Evangelische Gemeindehaus ist barrierefrei zu erreichen. Der Eintritt ist frei. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 03.01.2020