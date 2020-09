Service für gesetzlich Versicherte

Neulußheim.Die Continentale Landesdirektion Saam Versicherungssysteme GmbH hat ihren Service rund um die Gesundheitsabsicherung in Neulußheim erweitert und ist jetzt neuer „Service-Point der Continentale BKK“. Nachdem sich die großen Krankenkassen offenbar aus der Fläche zurückziehen, geht die Continentale Betriebskrankenkasse (BKK) den umgekehrten Weg und verbessert dadurch Service und Erreichbarkeit, heißt es in einer Pressemitteilung der Versicherung. Das mache sie zusätzlich für Arbeitgeber interessanter, erläutert Marcel Hähn, BKK-Serviceleiter der Landesdirektion Saam.

„Von unserem neuen Angebot profitieren in erster Linie natürlich die Mitglieder der Continentale BKK aus unserer Region. Denn sie können die Servicestelle nutzen, um persönlich Informationen zu erhalten oder direkt telefonischen Kontakt zu einem Mitarbeiter aufzunehmen. Darüber hinaus können sie ihre Unterlagen für die Krankenkasse einfach in unserem Büro abgeben oder in unserem Briefkasten zurücklassen“, erläutert Landesdirektor Jürgen Saam, der sich und seine Mitarbeiter vor der Eröffnung des „Service-Point“ fortbilden ließ und traditionell auf Weiterbildung viel Wert legt.

Nachhaltige Kundenbetreuung

Darüber hinaus ist das Büro nun eine wichtige Anlaufstelle für alle, die sich für einen Wechsel in die Continentale BKK interessieren. Dort erhalten Versicherte attraktive Extraleistungen, zum Beispiel den Bonus „Mehr Gesundheit“. Durch eine Verzahnung mit anderen Versicherungslösungen werde das Service- und Leistungsangebot ständig weiterentwickelt, um eine nachhaltige und ganzheitliche Kundenbetreuung zu gewährleisten, die weit über die Kassenmitgliedschaft hinausgehe.

Die Mitarbeiter des „Service-Points“ werden von einem Expertenteam der Betriebskrankenkasse unterstützt, das über eine Hotline erreichbar ist. Als weiteren Vorteil schildert Marcel Hähn: „Mitglieder der Continentale BKK können sich bei uns zu den vielfältigen, für sie noch günstigeren privaten Ergänzungsversicherungen beraten lassen. Denn Absicherungsmöglichkeiten für ambulante Leistungen, für den Privatarzt sowie das Ein- oder Zwei-Bett-Zimmer im Krankenhaus, Pflegefälle, Verdienstausfall bei Krankheit oder Zahnergänzungstarife für Kinder und Erwachsene runden den gesetzlichen Schutz sinnvoll ab.“

Ein besonderes Angebot seien die Tarife der „StartLinie“: „StartKompakt“, „StartZahn“ und „StartStationär“. Diese bieten laut Hähn eine günstige Absicherung für Versicherte und deren Familie. Und außerdem, ergänzt der Versicherungsexperte, werde dabei auf eine Gesundheitsprüfung verzichtet.

Im Krankheitsfall haben Versicherte auf Wunsch tatsächlich nur noch einen Ansprechpartner für alles: die Mitarbeiter des „Service-Points“. Der doppelte Schriftverkehr mit der gesetzlichen Kasse und dem privaten Versicherer fällt weg. „Das ist ein Hand-in-Hand-Service, so, wie ihn viele unserer Kunden wollen“, stellt Jürgen Saam fest. „Unsere Kunden können nun direkt vor Ort ihrer Krankenkasse wichtige Unterlagen übergeben. Besonders wer durch Familie oder Beruf sehr eingespannt ist, wird unseren Service schätzen lernen – nicht nur im Krankheitsfall.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 18.09.2020