Sicherheit gibt’s nur im Verbund

Neulußheim.1380 Gutachterausschüsse gibt es bundesweit, davon 910 allein in Baden-Württemberg. Mit anderen Worten, fast jede Gemeinde im Land hat ihren eigenen Gutachterausschuss, sah Bürgermeister Gunther Hoffmann jede Menge Grund für die geplante Schaffung eines gemeinsamen Gutachterausschusses im Sprengel Schwetzingen und Hockenheim.

Doch Hoffmann führte auch einen pragmatischen Grund ins Feld: Es brauche nach der neuen Rechtssprechung rund 1000 Fälle oder Verträge im Jahr, um Rechtssicherheit zu erzeugen, die Bewertungen belastbar zu gestalten.

Zehn Kommunen dabei

Diese Menge sei nur im Verbund der zehn Kommunen – Altlußheim, Neulußheim, Reilingen, Hockenheim, Schwetzingen, Ketsch, Brühl, Oftersheim, Plankstadt und Eppelheim – zu schaffen.

Jede der Kommunen werde in den neuen Ausschuss zwei Vertreter entsenden, die beiden Großen Kreisstädte Hockenheim und Schwetzingen deren je drei. Sitz des gemeinsamen Ausschusses soll Schwetzingen sein, was in den Augen von Hoffmann Sinn macht, doch haben auch das Finanzamt und das Amtsgericht ihren Sitz.

Die geplante Änderung sorgte am Ratstisch weder für eine Aussprache noch für Gegenstimmen, ebenso wie auch die Entsendung von Andreas Emmerich, Leiter Finanzen und Bauen in der Verwaltung, und Gisela Birk, Freie Architektin, in den Gutachterausschuss einstimmig gebilligt wurde. aw

