Neulußheim.Sie war 34 Jahre für die CDU im Gemeinderat, hat nach dem plötzlichen Tod von Bürgermeister Gerhard Greiner als dessen Stellvertreterin vier Monate lang die Geschicke der Gemeinde geleitet und mit Kernzeit, Ferienprogramm und kirchlicher Sozialstation Initiativen der CDU-Landesregierung auf die kommunale Ebene gebracht. Bei der Kommunalwahl 2014 ist Angela Schönig nicht mehr angetreten, am Dienstag ist sie im Alter von 76 Jahren verstorben.

Das kommunalpolitische Engagement wurde Angela Schönig in die Wiege gelegt: Ihre Mutter war in Dresden CDU-Stadträtin gewesen. Trotzdem hatte sie nicht erwartet, ins Gemeindeparlament einzuziehen, als sie sich 1980 auf Platz 11 der CDU-Liste setzen ließ – sie sei ja erst 1971 nach Neulußheim gekommen und nicht in der Gemeinde verwurzelt, hatte sie rückblickend erklärt.

Nach sieben Amtsperioden am Ratstisch hatte sich das gründlich geändert. Die ausgebildete Fremdsprachensekretärin arbeitete in dieser Zeit mit drei Bürgermeistern zusammen und ist in ihrer kommunalpolitischen Tätigkeit richtig aufgegangen. „In der Lokalpolitik kann man am besten etwas bewirken. Man kann wirklich Dinge voranbringen“, lautete ihre Überzeugung.