„Sie hat unsere Welt ein Stück bunter gemacht“

Anzeige

Neulußheim.Den sonst so coolen Jugendlichen stand bei der Verabschiedungsfeier für die Leiterin des Jugendtreffs Point, Mäggie Scheckeler, das Wasser in den Augen. Jede Umarmung herzerweichend und tränenreich. Und der sonst so toughen Mäggie, fiel es ebenso schwer, nach gut 20 Jahren Tätigkeit ihre Jungs und Mädchen für eine neue Herausforderung in ihrem Berufsleben, sie wird Lehrerin für Jugend- und Heimerzieher, zu verlassen.

Die Räume der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Keller des Alten Schulhauses wurden 1997 von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Der Point, so der Name der Einrichtung, wurde zudem in Kooperation mit dem Trägerverein organisiert.

Kicker, Billardtisch, Gesellschaftsspiele, Internet, Kochen, Basteln oder das gemeinsame Spielen sind für die Kinder und Jugendlichen im Alter von sechs bis 18 Jahren nur einer der Gründe, in den Point zu kommen. Hier sind sie unter Jugendlichen, finden Ansprache und lernen einen respektvollen Umgang miteinander. Ob Kinderstunde, Mitmachangebote, Partys, Turniere, Ferienspaß, Fasching oder die Herstellung der stets modisch gestalteten Kerweschlumpel, Mäggie verstand es in den 20 Jahren, ein breites und ansprechendes Mitmachprogramm auf die Beine zu stellen.