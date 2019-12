Sinfonie von Joseph Haydn

Neulußheim.Der frühere Domkapellmeister am Kaiser- und Mariendom zu Speyer, Professor Leo Krämer, gastiert mit Palatina Klassik in der evangelischen Pfarrkirche.

Noch weilt Leo Krämer zu Konzerten in der Philharmonie St. Petersburg und bringt dort zusammen mit dem Orchester der Philharmonie St. Petersburg Sinfonien von Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven zur Aufführung. Am Sonntag, 15. Dezember, um 17 Uhr ist er dann rechtzeitig zum festlichen Advents- und Weihnachtskonzert in der Gemeinde. Das Advents- und Weihnachtskonzert ist seit Jahren Bestandteil der Adventszeit. Zur Aufführung gelangen beliebte advent- und weihnachtliche Werke unter anderem von Johann Sebastian Bach, Franz Xaver Gruber und Adolphe Adam. Man darf gespannt sein, ob Professor Leo Kraemer die Zuhörer in das Geschehen mit einbezieht. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 10.12.2019