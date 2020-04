Singen auf den Balkonen

Neulußheim.Die evangelische Kirchengemeinde bietet am Sonntag, 19. April, 10 Uhr, einen Gottesdienst auf dem Youtube-Kanal der Gemeinde an. Dort findet sich ab Freitag, 17. April, 9 Uhr, auch der Freitagskreis für die Kinder des evangelischen Kindergartens im Podey-Haus. Christian Lörch erzählt ein Märchen, die passende Filmmusik dazu spielt Gerhard Müller.

Am Freitag und Samstag wird der Gottesdienst in schriftlicher Form verbunden mit einem Gruß zu denen gebracht, die keinen Zugang zum Internet haben. Am Sonntagabend um 19 Uhr wird nach dem Läuten in den Gärten, vor den Haustüren und von den Balkonen gemeinsam gesungen. Dieses Mal das Lied „Weißt du wie viel Sternlein stehen“, drei Strophen. Neue Liedwünsche, sowie weitere Anregungen nimmt die Kirchengemeinde gerne auf.

Der Einkaufsdienst wird weiterhin angeboten, es gibt viele, die helfen wollen und nur wenige, die Hilfe annehmen möchten. zg

