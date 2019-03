Soziales Engagement bereichert Leben in der Gemeinde

Neulußheim.Jahreshauptversammlungen geben Gelegenheit, Rückschau auf das vergangene Geschäftsjahr zu halten, sich über die Finanzen des Vereins zu informieren und über zukünftige Aktivitäten zu sprechen. So auch bei der Jahreshauptversammlung des Ortsvereins der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Vorsitzende Karin Horchheimer begrüßte die gekommenen Mitglieder und Geschäftsführerin Renate Schöner oblag es, über das vergangene Jahr zu berichten.

„Ein arbeitsreiches Jahr liegt hinter uns“, so Renate Schöner in ihrem Rechenschaftsbericht. Mit Bravur sei mit den vielen engagierten Helfern die Awo-Begegnungsstätte mit Leben erfüllt worden. Der Schwerpunkt der Aktivitäten habe auf der Kleiderstube mit dem Annehmen und Ausgeben der angelieferten Kleider- und Sachspenden an sage und schreibe 42 Samstagen gelegen.

Hier dankte Schöner allen, die zum Gelingen dieser Herausforderung beigetragen haben. Aber auch den syrischen Helfern galt ihr Dank, tüchtig und freundlich seien sie eine große Stütze.

Ein Dankeschön sprach sie der Gemeinde aus, die der Awo das „Spritzenhäusel“ für ihre Aufgaben zur Verfügung gestellt habe. Dass dies eine richtige Entscheidung war, sehe man an der bisherigen Erfolgsgeschichte.

Konzentration durch Bingospiel

Seniorenarbeit wird im Ortsverein großgeschrieben. So treffen sich vierzehntägig die Senioren zum Bingospiel. Gedächtnistraining mit Konzentration und viel Spaß stehen im Vordergrund. Beim anschließenden Kaffeetrinken habe man immer viel zu erzählen und der Nachmittag gehe wie im Fluge vorbei. Renate Schöner dankte der zweiten Vorsitzenden Lisa Klever für die Organisation der Nachmittage.

Das vierzehntägliche Begegnungscafé in der Begegnungsstätte sei nach wie vor Treffpunkt bei den mittlerweile gut integrierten syrischen Familien. Walburga Schäfer vom Netzwerk ist da mit weiteren Helfern aus der Awo Ansprechpartnerin.

Highlights des vergangenen Jahres waren die Teilnahme am Ferienspaß, die Topmodel-Modenschau am Kerwesamstag, die Anziehungspunkt für viele Besucher gewesen sei. Auch an der Kreiskonferenz der Awo wurde teilgenommen.

Nach dem Kassenbericht von Renate Schöner, der einen Überschuss bei den Finanzen verzeichnete, waren die Kassenrevisoren Renate Hettwer und Bernd Weber an der Reihe, ihren Prüfungsbericht abzugeben. Hier bescheinigte Bernd Weber eine ordentliche und nachvollziehbare Kassenführung.

Unter Punkt Verschiedenes wurde Vorausschau auf die nächsten anstehenden Termine gehalten. Zu den Veranstaltungen des 100-jährigen Bestehens der Awo wird es im Laufe des Jahres noch genaue Informationen geben. Eine zentrale Veranstaltung ist in Karlsruhe geplant.

Auch zur Reihe „Aktiv im Alter“ will der Ortsverein in diesem oder kommenden Jahr einen Beitrag leisten. Teilnahmen am Ferienspaß und an der Kerwe stehen bereits im Kalender.

Für die weitere Zukunft und die Neuwahlen im kommenden Jahr wünscht Renate Schöner sich mehr Nachwuchs, damit man die gestellten Aufgaben weiter bewältigen könne. Am Ostersamstag ist die Kleiderstube geschlossen. Die verdiente Sommerpause beginnt am 20. Juli.

Bei Kaffee und Kuchen sowie Blumen für besonders engagierte Vorstandsmitglieder saß die Awo-Familie noch geraume Zeit zusammen. Vorsitzende Karin Horchheimer lobte den besonderen Zusammenhalt des Teams. „Die Arbeiterwohlfahrt ist mittlerweile ein nicht wegzudenkender Verein in Neulußheim“, sagte Renate Schöner. Auch für 2019 werde das Team zum Wohle der Gemeinschaft seinen sozialen Beitrag leisten. Neulußheim könne stolz auf so engagierte Menschen sein. rhw

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 19.03.2019