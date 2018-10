Sozialverband freut sich über viele Senioren und spontane Eintritte

Neulussheim/Schwetzingen.Der fusionierte neue SoVD-Ortsverband Schwetzingen-Neulußheim hat ein zünftiges Schlachtfest in der dafür prädestinierten Neulußheimer Grillhütte gefeiert. Das Vorbereitungsteam mit den beiden Vorsitzenden Ursula Baeuerlein und Lothar Schaal, Schatzmeister Harald Naas und die Helfer hatten alles in die Wege geleitet. Schon lange vor dem offiziellen Startschuss für die „Schlacht am heißen Buffet“ kamen die ersten Besucher und suchten ihren Platz in der Sonne.

Der Außenbereich der Grillhütte füllte sich stetig mit Gästen, andere wiederum bevorzugten einen Platz im Gebäude. Als Ehrengästen wurden Bürgermeister Gunther Hoffmann, Pfarrerin Katharina Garben und Hartmut Marx, der SoVD-Landes- und Kreisvorsitzende aus Mannheim, begrüßt.

Zu dieser Veranstaltung kamen viele Mitglieder und Senioren aus Neulußheim. Damit wurde ein Ziel des Festes erreicht, nämlich mit den Senioren ins Gespräch zu kommen und Werbung auch in eigener Sache zu machen.

So durfte sich der SoVD über drei spontane Eintritte in den Ortsverband freuen. Getreu dem Slogan des SoVD, „Lieber gemeinsam als einsam“, bieten die Ortsverbände des Sozialverbandes Gemeinschaft und besonders Hilfe zur Bewältigung der Probleme im Alter an.

In der Zwischenzeit baute Kurt Frey Beamer und Leinwand auf, um Bilder des jüngsten Ferienaufenthalts des Ortsverbandes in Leiwen an der Mosel zu zeigen. Mehr als 100 Gäste besuchten das Fest. Bei deftigem Essen und kühlen Getränken kamen die Besucher schnell ins Gespräch.

„Ein guter Beginn für ein Fest, das im nächsten Jahr seine Wiederholung finden wird“, erklärte Ursula Baeuerlein. Auch die Weihnachtsfeier wird in Neulußheim stattfinden, am 29. November, ab 14 Uhr im evangelischen Gemeindesaal. wb

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 27.10.2018