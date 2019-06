Spargel gegen Alltagsstress

Neulußheim.Die Besucher können sich persönlich segnen und salben lassen oder in Ruhe den Klängen von Gerhard Müller an der Orgel lauschen: Die evangelische Kirche lädt am Freitag, 7. Juni, um 18.30 Uhr zum After-Work-Gottesdienst ein.

Wie es in der Ankündigung heißt, soll der Gottesdienst die Besucher den Stress im Alltag vergessen lassen. Die Predigt halten Pfarrerin Katharina Garben und Claudia Hager.

Im Anschluss an den After-Work-Gottesdienst kocht und serviert der Kirchengemeinderat ab 19 Uhr ein dreigängiges Menü mit Spargel und Erdbeeren. Unter dem Nussbaum zwischen Kirche und Gemeindehaus lässt es sich dann so richtig entspannen. Jeder Bestandteil des Menüs könne auch einzeln bestellt werden. Dazu gibt es unter anderem Aperol-Spritz oder einen frischen Rharbarberspritz. Der nächste Nussbaum-Treff findet am Freitag, 28. Juni, statt. Dann lädt das „Gemeinsam statt einsam“-Team zum gemütlichen Beisammensein ein. zg

