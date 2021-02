Sparsamkeit als Bollwerk gegen Corona

Neulußheim.Wenn der Rat zu seiner ersten Sitzung im neuen Jahr am Donnerstag, 4. Februar, 19 Uhr, im Saal des Hauses der Feuerwehr zusammenkommt, wird er sich vordringlich damit befassen, dieses in einen ordentlichen finanzellen Rahmen einzufassen, die Daten des Haushaltsplans 2021 zu beschließen. Eingebracht worden war der Haushaltsplan in der Dezember-Sitzung durch Bürgermeister Gunther Hoffmann. Nun

...