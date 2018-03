Anzeige

In Vertretung des ebenfalls erkrankten Günter Schöner las Jutta Dräger den vorbereiteten Kassenbericht vor, der ein gutes Plus vorweist, das auch durch Sommerfest und Mandatsträgerabgaben zustande kam. Die Revisoren Fritz Brömmer und Jutta Dräger bescheinigten eine klare, übersichtliche und korrekte Kassenführung.

Fraktionsvorsitzender Hanspeter Rausch berichtete über ein arbeitsreiches Jahr. Vieles sei auf den Weg gebracht worden und die Handschrift der Sozialdemokraten deutlich erkennbar.

Weitblick fehlt bei Unterbringung

Zur Unterbringung von Flüchtlingen sei aus Sicht der Fraktion ärgerlich, dass es bei der jahrelangen Planung am nötigen Weitblick bei der Mehrheit im Gemeinderat gefehlt habe. Auch wenn man nun verwundert tue, so habe man von Anfang an gewusst, dass in eine Containeranlage keine Familien, sondern nur alleinstehende Männer einziehen könnten. Eine spätere Weiternutzung der für rund 800 000 Euro erbauten Container sei nicht erkennbar.

Hauptaugenmerk der SPD-Fraktion sei weiterhin die Infrastruktur der Gemeinde. Neben der Sanierung der Schule und der Hardthalle stehe die Fraktion zur geplanten Erweiterung der Hardthalle als Sport- und Kulturhalle. Hier fordere die Fraktion keine billige, sondern eine gute und nachhaltige Lösung, die ins Ortsbild passt. Ferner hätten die Planungen für den zweiten Sanierungsabschnitt der Waghäuseler Straße und die Überplanung der Hauptschulwege hohe Priorität.

Ein weiteres großes Thema sei der soziale Wohnungsbau. Hier setze sich die SPD-Fraktion dafür ein, dass bei der Erschließungsplanung der westlichen Zeppelinstraße Grundstücke für sozialen Wohnungsbau berücksichtigt werden. Altersgerechte und bezahlbare Wohnungen seien in Neulußheim Mangelware. Durch das „auf die Bremse treten“ der anderen Fraktionen seien Fördergelder verspielt worden.

Der Baufortschritt des Bahnhofs und auch die Sperrung der Rheinbrücke bewegten die Mitglieder genauso wie die Gemeinderatswahl im kommenden Jahr. Der Wunsch nach einer Auffrischung der 30-Kilometer-Markierungen in der Berliner Straße wurde vorgetragen.

Ein dickes Lob kam von Renate Langham für die Pressearbeit des Ortsvereins durch Renate Hettwer, der Internetauftritt durch Monika Molitor-Petersen sowie die Fraktionsberichte von Hanspeter Rausch. rhw

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 19.03.2018