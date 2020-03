Stärke für Frauen in der Kirche

Region.Der ökumenische Weltgebetstag wird in mehr als 120 Ländern gefeiert. Die Ordnung dazu haben Frauen aus Simbabwe erarbeitet. Die Autorinnen wissen, wovon sie schreiben, denn ihre Situation in dem krisengeplagten Land sei alles andere als gut, heißt es in der Pressemitteilung.

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen und machen sich stark für die Rechte von Frauen. Aus diesem Anlass findet am Freitag, 6. März, eine ökumenische Feier in den Gemeinden und Städten statt.

Altlußheim: 18 Uhr im Emil-Frommel-Haus

Neulußheim: 18 Uhr in der katholischen Kirche St. Nikolaus mit Begleitung des Kirchenchors Lußheim.

Reilingen: 19 Uhr im Wendelinushaus

Hockenheim: 18:30 Uhr in der evangelischen Pfarrkirche als Einstimmung. Um 19:30 Uhr findet der Gottesdienst statt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 06.03.2020