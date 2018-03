Startschuss für Lesespaß

Anzeige

Neulußheim.Sie sind am Puls der Zeit, überzeugend kompetent und einfach nett: Die drei Neuen in der Gemeindebücherei gaben jetzt ihren Einstand und überzeugten mit viel Fachwissen, Zukunftsplänen und Freundlichkeit. Stefanie Siebelt, Susanne Berli und Michaela Jakobi stießen gerne mit ihren Gästen auf das neue Leben in der Gemeindebücherei an, als sie gemeinsam mit Bürgermeister Gunther Hoffmann und Andreas Emmerich, Amtsleiter für Bauen und Finanzen, als neues Team die Institution eröffneten.

„Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, drei neue Mitarbeiterinnen zu finden und nach gerade einmal zwei Monaten wieder zu eröffnen“, so Gemeindeoberhaupt Hoffmann. Offenbar, so bekannte er, hatten sich viele Menschen Gedanken gemacht, ob es in Sachen Literatur in der Kommune weitergehen würde. Denn mit der bisherigen Leiterin Jutta Roth ging zuvor eine Institution in den Ruhestand. Sie leitete viele Jahre die Bücherei und zog mit allen Medien vor zwei Jahren sogar von der Alten Schule in das einstige Fachgeschäft in der Altlußheimer Straße.

Dort strahlten die drei „Neuen“, die aus 40 Bewerbungen um die Stellen hervorgegangen waren, nun um die Wette, denn sie freuten sich auf den Startschuss in Sachen Bibliothek. Gemeinsam teilen sie sich sozusagen den Job, arbeiten auf 450-Euro-Basis, und bringen dabei so viel Fachkompetenz mit, dass es sicher für jeden Gast eine große Freude sein wird, ins Gespräch zu kommen.