Steuererhöhungen stärken Ertragskraft

Neulußheim.Die Einbringung des Haushaltes, ein Wechsel am Ratstisch und das Thema Wohnwagen auf dem Messplatz – die Tagesordnung der Ratssitzung am Donnerstag, 10. Dezember, im Haus der Feuerwehr ist prall gefüllt, auch wenn über die Zeppelinstraße nicht debattiert wird (wir berichteten). Die positive Nachricht vorneweg – Kämmerer Andreas Emmerich und Bürgermeister Gunther Hoffmann planen den Haushalt 2021 mit einer „schwarzen Null“.

Wie Hoffmann im Gespräch mit unserer Zeitung betont, profitiere die Gemeinde dabei vom sparsamen Haushalten der Vergangenheit, auch wenn das Zahlenwerk nicht gänzlich auszugleichen ist, im Ergebnishaushalt klafft eine Lücke von 90 000 Euro, die jedoch mit einer Entnahme aus der Rücklage beglichen wird.

Investition in Halle und Straße

Dennoch, auch im kommenden Jahr wird investiert, wobei der Löwenanteil, knapp 1,8 Millionen Euro, auf die neue Sport- und Kulturhalle entfällt. Weitere große Posten sind der Anbau ans Haus der Feuerwehr, hier sind 600 000 Euro veranschlagt, und die Sanierung der Carl-Benz-Straße, für die eine halbe Million Euro im Haushalt vorgesehen ist. Investitionen, die nicht ohne Kredite zu stemmen sind. Im Haushaltsplan ist eine Million Euro vorgesehen, hinzukommen zwei Millionen Kreditermächtigung aus dem Vorjahr.

Auch wenn die Gemeinde im Vergleich noch gut dasteht, auf der Tagesordnung steht dennoch eine Erhöhung der Hebesätze. Die Grundsteuer A, für unbebaute Grundstücke, soll von 310 auf 340 Prozentpunkte erhöht werden, die Grundsteuer B von 350 auf 380 Prozentpunkte. Während die Erhöhung bei der Grundsteuer A maximal 500 Euro mehr in den Gemeindesäckel einbringen soll, sind es bei der Grundsteuer B 60 000 Euro an Mehreinnahmen. Die geplante Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 340 auf 370 Prozentpunkte soll zu Mehreinnahmen von 100 000 Euro führen.

Neben den Hebesätzen sollen auch die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer angepasst werden. Bei der Vergnügungssteuer galt seit sieben Jahren eine Berechnungsgrundlage von 15 Prozent, künftig soll diese bei 20 Prozent liegen. Für den Ersthund will die Gemeinde ab Januar 96 Euro verlangen, seit 2011 galt eine Höhe von 72 Euro. Eine Erhöhung um 33 Prozent. Für den Zweithund sind künftig 168 Euro zu bezahlen und die Zwingersteuer für fünf Hunde beträgt 288 Euro. In der Summe addieren sich die geschätzten Mehreinnahmen auf rund 185 000 Euro, Hundesteuer, plus 10 000 Euro, und Vergnügungssteuer, plus 15 000 Euro, addieren sich mit den Hebesätzen.

Bei einem Haushaltsvolumen von rund 14 Millionen Euro sind die geschätzten Mehreinnahmen, sofern der Gemeinderat grünes Licht gibt, eher als homöopathische Dosis zu sehen. Wenn sie dennoch für das kommende Haushaltjahr eingeplant sind, hat dies einen anderen Grund: Die Gemeinde ist gehalten, ihre Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen, will sie von Fördertöpfen des Landes profitieren.

Da bei den Hebesätzen und der Hundesteuer die letzte Anpassung vor fast einem Jahrzehnt vorgenommen wurde, ist eine Erhöhung unumgänglich. Gerade für eine Gemeinde wie Neulußheim, die stets bemüht ist, Zuschüsse zu generieren, ist eine Stärkung der Ertragskraft unumgänglich.

Wechsel am Ratstisch

Gemeinderat Günther Pöschel (FWV) hat das Ende seiner Tätigkeit als Gemeinderat zum Jahresende beantragt. Hierfür sind laut Gemeindeordnung wichtige Gründe ins Feld zu führen. Von diesen kann Pöschel zwei vorweisen – sein Alter und seine über zehnjährige Tätigkeit als Gemeinderat. Weshalb seine Kollegen dem Ansinnen wohl stattgeben werden.

Für Pöschel soll als Nachrückerin Antje Söhner verpflichtet werden, die erste Ersatzperson auf der FWV-Liste der Kommunalwahl 2019. Gegen ihre Ernennung liegen keine Hinderungsgründe vor und sie hat keine Ablehnungsgründe vorgebracht. Mit diesem Wechsel einhergeht eine Neubesetzung der Ausschüsse durch die FWV-Fraktion. So soll Dr. Karl Ludwig Ballreich in den Wirtschafts-, Antje Söhner in den Verwaltungsausschuss entsandt werden.

Stichwort Wahlen – in einem weiteren Tagesordnungspunkt soll der Gemeinderat die Satzung über die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit neu fassen. Im Wesentlichen geht es dabei um eine Erhöhung der geltenden Sätze um jeweils 10 Euro, wovon besonders die Wahlhelfer profitieren, die zu finden für die Verwaltung immer schwieriger wird.

Letztlich hat sich der Rat noch mit Anträgen aus seinen eigenen Reihen zu befassen. So will die SPD den Messplatz von Wohnwägen und -mobilen entlastet sehen, die Grünen sprechen sich für die Einführung von e-Carsharing sowie für die Aufstellung von Mitfahrbänken aus und die CDU will für die Lußhardtschule Lüftungsgeräte anschaffen.

Zum Schluss geht es am Ratstisch noch um die künftige Nutzung der Alten Schule, Bau A. Hierbei erwartet Hoffmann keine größere Diskussion – allen Wünschen sei Rechnung getragen worden, Point, Bücherei und Heimatverein erhalten Räume, die Markus-Schule soll Bau B erhalten.

Bekanntgaben und Anfragen beschießen den öffentlichen Teil der Sitzung, zu dem die Bevölkerung unter Beachtung der corona-bedingten Hygienevorschriften samt Mund-Nase-Schutz eingeladen ist.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 07.12.2020