Störung behoben – die Aufzüge fahren

Neulußheim.Die Aufzüge am Bahnhof fahren wieder. Davon haben wir uns am Freitag selbst überzeugt. Nachdem die Landesbehindertenbeauftragte Stephanie Aeffner (Grüne) vor Ort war und die Fahrstühle nicht funktionierten, fragten wir bei der Deutschen Bahn nach (wir berichteten).

„Der Aufzug zum Steg hatte am Sonntag eine Störung. Die Herstellerfirma hat die Aufzugsanlage wieder instand gesetzt. Derzeit laufen beide Aufzüge am Bahnhof Neulußheim“, teilt eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit. Auf die angesprochene Hitzeproblematik, die Aeffner schon beobachtet habe, hieß es, dass das in diesem Falle keine Rolle spiele.

Doch die Sprecherin betonte: „Aufzugsanlagen im öffentlichen Nahverkehr sind hohen Belastungen ausgesetzt und arbeiten dennoch sehr zuverlässig. Wir überschreiten unsere Zielgröße von 97 Prozent Verfügbarkeit bei fast allen unserer rund 400 Aufzüge in Baden-Württemberg und sind uns sicher, dass dies auch für die Aufzüge in Neulußheim der Fall sein wird.“

Plattform nach Regelwerk erstellt

Für ein weiteres Ärgernis sorgte die Rampe, die von S-Bahn auf Bahnsteig ausgeklappt werden sollte, damit Stephanie Aeffner den Zug verlassen konnte. Dies war nicht möglich. Es wirkte, als sei der Bahnsteig wenige Millimeter zu hoch. „Die Bahnsteige wurden entsprechend den geltenden Regelwerken erstellt, geprüft und abgenommen“, heißt es von einer Sprecherin der Deutschen Bahn, die abschließend noch hinzufügt: „Für die entstandenen Umstände möchten wir uns bei unseren Reisenden entschuldigen.“ vas

