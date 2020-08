Sturm auf Infotour durch Wahlkreis

Region.Die Aktionen im September des CDU-Landtagskandidaten Andreas Sturm stehen unter dem Motto „Kinder und Jugend: In Zukunft investieren“. Die Arbeit in den Kindergärten und den Schulen sei eine wertvolle Investition in die Zukunft und die Corona-Krise habe wie durch ein Brennglas gezeigt, wo Stärken und Potenziale in der Bildungslandschaft liegen, heißt es in einer Pressemitteilung des Kandidaten. Kinderbetreuung, Ganztagsschulangebote, unterschiedliche Schulformen, Bildungskonzepte, individuelle Förderung und Digitalisierung seien Schlagworte, die eine wichtige Rolle spielen.

Andreas Sturm, der selbst als Lehrer an einem Gymnasium und in der hessischen Landesbildungsverwaltung tätig ist, möchte in jeder Gemeinde und in jeder Stadt im Wahlkreis Einrichtungen besuchen, die in diesem Bereich arbeiten, wie Kindergärten, Schulen, Betreuungseinrichtungen, Vereine oder Freizeitangebote für Jugendliche, um ein genaues Bild davon zu bekommen, welche Arbeit im Wahlkreis geleistet wird und welche Sorgen und Bedürfnisse vorhanden sind.

Wer möchte, dass seine Einrichtung besucht wird, meldet sich unter Telefon 01520/6 06 41 70 oder 06205/ 9 79 95 34 oder unter sturm@andreas-sturm.com, um einen Termin zu vereinbaren. zg

