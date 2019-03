Sturm bleibt Vorsitzender

Neulußheim.„Mit dieser Vorstandschaft starten wir gut aufgestellt ins Wahljahr“, resümierte der CDU-Vorsitzende Andreas Sturm den Ausgang der Hauptversammlung. Für die Kommunalwahlen und die Europawahl im Mai stellten die Christdemokraten die personellen Weichen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Andreas Sturm rekapitulierte in seinem Rechenschaftsbericht die vergangenen Monate seit der letzten Mitgliederversammlung und blickte auf das kommende Wahljahr, bei dem die CDU Neulußheim drei große Ziele hat: ihre Sitze im Gemeinderat zu verteidigen, Neulußheim mit Thomas Birkenmaier erneut im Kreistag zu vertreten und in Neulußheim wieder als stärkste Kraft bei den Europawahlen hervorzugehen. Der Schatzmeister Norbert Jakobi vermeldete in seinem Kassenbericht eine positive Finanzentwicklung. Sturm bedankte sich bei dem scheidenden Schatzmeister und lobte seine Arbeit.

In seiner Funktion als Fraktionsvorsitzender berichtete Jakobi von den anstehenden Entscheidungen, von denen einige vom neuen Gemeinderat getroffen werden müssen. Die personelle Erneuerung, welche bei der Nominierungsveranstaltung für die Gemeinderatswahl eingeläutet wurde, bildet sich auch im Vorstand ab.

Bei seinem Ausblick führte der Vorsitzende Sturm aus, dass die Parteiarbeit sich verändert habe und so auch die CDU Neulußheim die neuesten Entwicklungen aufnehmen werde. So haben beispielsweise Mitglieder ab Ende März die Möglichkeit in einem internen Mitgliederbereich auf der Homepage über aktuelle kommunalpolitische Themen abzustimmen. „Moderne Politik darf nicht nur am Ratstisch oder bei Vorstandssitzungen diskutiert werden, Mitglieder müssen immer die Möglichkeit haben sich einzubringen“, so Sturm. Mit dem terminlichen Fahrplan, darunter die Kandidatenvorstellung am Freitag, 5. April, und einem Frühschoppen am Alten Bahnhof am Sonntag, 5. Mai, beendete Sturm die Versammlung. zg

