Sven Nitsche steht auf Listenplatz eins

Neulußheim.Viele junge, motivierte Kandidaten kombiniert mit dem Ehrgeiz und der Erfahrung der bisherigen Gemeinderäte der Freien Wähler – das ist die Kandidatenliste für die Gemeinderatswahlen im Mai.

Die Welt befindet sich im Wandel. Dieser ist auch in Neulußheim spürbar. In diesen Zeiten ist es umso wichtiger, dass sich Frauen und Männer bereiterklären, Verantwortung zu übernehmen, bereit sind, zuzuhören, nicht wegschauen, sondern genau hinsehen, sorgsam abwägen und dann bereit sind, mutig und kreativ zu entscheiden, die Menschen sicher durch den allgemeinen Wandel zu begleiten und dafür Sorge tragen, dass sich alle Generationen auch künftig hier wohlfühlen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Freien Wähler präsentieren Persönlichkeiten aller Altersgruppen, die bereit sind, diese Verantwortung zu übernehmen und dabei auf einen reichhaltigen Erfahrungsschatz aus ihrem bisherigen Leben sowie ihren familiären und beruflichen Entwicklungen zurückgreifen können. Es haben sich Macher zusammengefunden, denen das Miteinander in der Vier-Sterne-Gemeinde am Herzen liegt – die etwas bewegen wollen. Als sichtbares Zeichen wurden auch die Jüngeren in der Liste zwischen den bisherigen Gemeinderäten platziert. zg

