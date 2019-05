Talk mit den Kandidaten

Neulußheim.Unterhaltsame Töne erwarten die Gäste beim Dämmerschoppen der SPD am Donnerstag, 16. Mai, ab 19 Uhr, am Alten Bahnhof mit Musik von Stefan Zirkel an der Gitarre und Band. Nicht nur zu Wahlkampfzeiten, sondern als fester Bestandteil im SPD-Veranstaltungskalender steht der beliebte Dämmerschoppen, heißt es in einer Pressemitteilung. Ein Dämmerschoppen, der sich für zwanglose Gespräche und Meinungsaustausch anbietet und die Möglichkeit dazu gibt, nach Feierabend neue Leute kennenzulernen.

Auch die Gemeinderatskandidaten werden sich unter die Gäste mischen und die Gelegenheit nutzen, sich mit den Besuchern zu unterhalten. Ob über Politik oder Ortsgeschehen, bei bekannt guter Musik und dem erwähnten Roten, wird das sicher gelingen. Eingeladen sind alle, die unterhaltsame Töne an der Gitarre von Stefan Zirkel und Band bei kühlen Getränken „fer umme“ und netten Gesprächen genießen wollen, heißt es abschließend. rhw

