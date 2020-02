Tanzen ohne Stillstand

Neulußheim.Die Olympianer hatten für ihre Hüttengaudi in der Grillhütte ein stimmungsvolles Ambiente hergerichtet und den passenden Platz zum Feiern ausgesucht. Anstelle der Tische und Bänke standen in Hussen gehüllte Stehtische im Raum und anders als sonst, hingen die Ski und die Tannenbäumchen kopfüber an der Decke, mit Laternen und Lichterketten war eine angenehm heimelige Beleuchtung geschaffen, heißt es in der Pressemitteilung der Olympianer.

Die Musik bot alles von Apres-Ski über Schlagerparty und Disco-Mucke bis hin zur Salsa-Runde. Hauptsache keiner der Gäste stand still. Viel Bewegung gab es auch in Richtung der Cocktailbar im hinteren Bereich. Im Vorzelt gab es gegrillte Burger. Drinnen wurde getanzt und gefeiert bis in die Nacht hinein. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.02.2020