Tanzend den Mai begrüßt

Neulußheim.Nach dem gelungenen Zunftbaumfest am Sonntag, einzig das Wetter war noch nicht in Feierlaune, ging es beim Gewerbeverein mit dem dritten Tanz in den Mai rockig weiter. Heuer war Alex Auer mit seiner Band Lava zu Gast in der Turnhalle. Auer, der in diesen Wochen seine neue Solo-CD herausbrachte und Gitarrist von Xavier Naidoo ist, sorgte mit Lava für einen fetzigen Abend. Handgemachte Musik, Pop und vor allem Rock, sorgten für einen gelungenen Abend in der Turnhalle und freudige Gesichter bei den Mitgliedern des Gewerbevereins. / sz

