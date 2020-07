Neu-/Altlußheim/Reilingen.Nach langem Bangen besteht nun doch die Möglichkeit, dass die evangelischen Kirchengemeinden aus Altlußheim, Neulußheim und Reilingen am Sonntag, 20. September, Tauffest am Blausee feiern können. Alle nötigen Abstandsregeln und Hygienevorschriften werden eingehalten, heißt es in einer Pressemitteilung der Kirchengemeinden.

Nach dem wunderschönen Tauffest in 2018 gebe es zum zweiten Mal die Möglichkeit, Kinder im Blausee taufen zu lassen. Taufen in einem richtigen See komme dem ursprünglichen Taufverständnis der Bibel sehr nahe. „Und wir freuen uns, als Kirche wieder präsent zu sein an diesem wichtigen Ort unserer Gemeinden, auch in diesem besonderen Jahr“, so die Kirchengemeinden.

Die Verantwortlichen berichten von vielen Kontakten mit Familien, die sich für diese besondere Form der Taufe interessieren und hätten schon etliche Anmeldungen, aber es gebe noch freie Plätze. Wer sich schon immer überlegt habe, wann der richtige Moment wäre, um in besonderer Atmosphäre Taufe zu feiern, der ist aufgefordert, sich in einem der Pfarrämter, Neulußheim, Telefon 06205/3 11 30, Altlußheim, Telefon 06205/3 24 02, oder Reilingen, Telefon 06205/44 18, zu melden. Wer noch Fragen zur Organisation des Tages hat, ist gleichfalls eingeladen, sich zu melden.

