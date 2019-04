Thesen zwischen Tragödie und Tiramisu

Neulußheim.Kultur genießen kann so einfach sein. Mit kundigem Begleiter braucht es nicht einmal notwendigerweise einen Anlass. Doch Andreas T. Sturm bietet bei der zweiten Auflage von „Dinner with Shakespeare“ beides: inhaltliche und didaktische Kompetenz sowie ein passendes Datum. Am 455. Geburtstag von William Shakespeare, der zugleich dessen 403. Todestag ist, beleuchtet der studierte Anglist und Theologe die italienischen Dramen des meistaufgeführten Bühnenautors der Welt. Mit der Wahl von „La Fontana di Capri“ beweist er dabei auch in Sachen Ambiente ein gutes Gespür.

Sturm versteht es glänzend, Wissen zu vermitteln, Assoziationen zu wecken und nicht alle Rätsel zu lösen, so dass ein Hauch von Mythos auch nach dem ebenso informativen wie unterhaltsamen Abend bleibt. Zur spannendsten Frage, ob der wortgewaltige Bürgermeistersohn aus Stratford-upon-Avon selbst jemals in Italien war, liefert der Referent Anhaltspunkte, ohne finale Wahrheiten zu reklamieren. Das sichert ihm die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer.

Tatsache ist, dass Italien eine gewichtige Rolle in Shakespeares Werk spielt: Ein Drittel seiner 38 Stücke spielt dort, erfährt das Dinner-Publikum, denn das Land mit der Stiefel-Kontur übte schon auf die elisabethanischen Zeitgenossen eine große Faszination aus. So komme Rom in Shakespeares Dramen 290 Mal vor, während es London gerade mal auf 60 Erwähnungen bringe, erklärt Sturm.

Zur Verehrung aufgerufen

Auf eine umfangreiche biografische Präsentation des Dramatikers wolle er diesmal verzichten: „Wir tun es wie alle europäischen Völker: Wir verehren Shakespeare, ohne zu wissen, warum“, begründete er augenzwinkernd, und erklärte: „Bei der ersten Geburtstagsparade 1769 in Stratford wurde er gefeiert, obwohl seine Werke teilweise noch gar nicht richtig herausgegeben waren.“ Dem solle sich der Zuhörerkreis getrost anschließen: „Glauben Sie mir’s einfach: Shakespeare ist der Größte, wir verehren ihn alle – Sie werden schon feststellen, warum.“

Hinter der präzise getroffenen Wahl italienischer Stadtstaaten als Handlungsorte steckten die Eigenschaften, die ihnen damals zugeschrieben wurden: Rom als Zentrum der Macht. Venedig als multikultureller Mittelpunkt des damaligen Welthandels und „St. Pauli der Renaissance“, Padua als Universitätsstadt und Hort der Bildung. Die Verlegung diente auch der Überlistung der Zensur: Kommentare zur englischen Politik hätte der Autor ohne diesen Kunstgriff nicht abgeben können.

Sprachliche Hintergründe enthüllt

In verständlichen Worten führt der Shakespeare-Experte sein Publikum tief in die Handlung zweier Stücke: „Othello“ („ein unglaublich dichtes, mitreißendes und tiefgründiges Drama“) und „Viel Lärm um nichts“, das ihm in vielem ähnle, aber einen guten Ausgang nimmt. Fesselnd analysiert er dabei Details und ihre Hintergründe und enthüllt dabei auch schlüpfrige sprachliche Hintergründe.

„Ein Abend, der mit Tiramisu endet, kann gar kein schlechter werden“. Mit dieser Einstiegsprognose hat Andreas T. Sturm zwar Recht behalten, aber auch deutlich Understatement betrieben: Der Abend gelingt ihm in allen Belangen.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 26.04.2019