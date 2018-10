Tickets sind heiß begehrt

Neulussheim.Das Vereinshaus des Angelsportvereins Frühauf am Eichelgartensee entwickelt sich mehr und mehr zum Szenelokal in der Region. Am Freitag, 16. November, gastiert dort um 20.30 Uhr die Beat-Show mit den „besten Beatsongs der 60er Jahre“.

Die Gaststätte wird sich in einen Ball-Room alter Güte verwandeln, wenn die Hits der Troggs, Cream, Sweet, Hollies, Bee Gees und vieler anderer Stars früherer Tage erklingen. Die Musikertruppe um den Gitarristen Ron Mummert wird am Mikrofon von Gerry Stadler und der bezaubernden Anne Geser verstärkt.

Sitz- und Stehplätze bietet der Wirt des Fischerheims an, doch nur noch knapp vierzig Tickets sind zum Einzelpreis von 9,50 Euro erhältlich. (www.beat-show.de oder facebook oder im Fischerheim). rm/mb

