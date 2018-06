Anzeige

Neulußheim.Beim Seniorennachmittag am Dienstag, 12. Juni, geht es um Trickbetrug und Abzocke. Mit zunehmendem Alter ziehen sich nicht wenige Menschen aus verschiedenen Gründen in ihre vier Wände zurück. Dadurch werden sie immer unsicherer, wenn sie sich in der Öffentlichkeit bewegen. Sie werden nicht zuletzt dadurch leichter zum Opfer von Kriminalität.

Viele ältere Bürger leben außerdem allein und haben immer weniger Kontakte. Deshalb haben Betrüger an der Haustüre oft leichtes Spiel. Das muss nicht so sein. Wertvolle Tipps zu wirkungsvollem Verhalten vermittelt an diesem Nachmittag Kriminalhauptkommissarin Patricia Wickert vom Polizeipräsidium Mannheim, Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Heidelberg.

Die Veranstaltung findet im evangelischen Gemeindehaus statt und beginnt um 15 Uhr. Das Organisationsteam um Gemeinderätin Heidi Roß freut sich auf viele Besucher. Die Veranstaltung ist bei freiem Eintritt barrierefrei zu erreichen. sr