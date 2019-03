Trauer um Ilse Merz

Neulußheim.Heute findet die Beerdigung von Ilse Merz statt, die vor einer Woche, am 22. März, im Alter von 85 Jahren starb. Die ehemalige Gemeinderätin und langjährige Kreisvorsitzende des Vereins der Landfrauen hat sich in hohem Maße um ihre Heimatgemeinde Neulußheim verdient gemacht.

In Reilingen geboren kam Ilse Merz schon in Alter von sechs Jahren nach Neulußheim, wo sie 1955 ihren Mann Paul Merz heiratete. Als junge Frau hatte sie zunächst eine Kaufmannslehre absolviert, bevor sie eine weitere Ausbildung anging, die sie als Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft abschloss.

Anfang der 1970er Jahre übernahm sie den Ortsverband des Vereins der Landfrauen, für den sie die nächsten Jahrzehnte zur treibenden Kraft werden sollte. Schopfenfest und Ostermarkt tragen ihre Handschrift, Ausflüge in die Region und die weite Welt wurden von ihr organisiert, Fach- und Sachvorträge bereicherten das tägliche Leben.

Doch Ilse Merz vertrat nicht nur die örtlichen Interessen: Als Vorsitzende des Kreisverbandes, ein Amt, das sie ein Vierteljahrhundert innehatte, setzte sie in der Region Impulse. Der jährliche Landfrauentag auf dem Maimarkt mit prominenten Rednern ist ihr Kind ebenso wie viele Aktionen im sozialen Bereich. Nach dem Ausscheiden aus dem Amt wurde sie zur Ehrenkreisvorsitzenden ernannt.

Merz, die auch als Schöffin wirkte, gehörte dem Gemeinderat drei Jahrzehnte als Mitglied der Fraktion der Freien Wähler an. Ein Engagement, für das sie vom damaligen Finanzminister Gerhard Stratthaus mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde. Die Staatsmedaille in Silber und in Gold des Landes Baden-Württemberg hatte sie schon zuvor erhalten, wie auch die Ehrennadel des Gemeindetages in Gold.

Neben diesen vielfältigen Aktivitäten zählt Ilse Merz zu den Gründerinnen des Heimatvereins und war auch Mutter von drei Kindern. Ein großes Arbeitspensum, das von ihr bewältigt wurde und das ihr die Bewunderung ihrer Weggefährten eintrug, denen ihr Engagement für die Menschen im ländlichen Raum in Erinnerung bleiben wird.

Die Beerdigung findet heute, 14 Uhr, auf dem Friedhof in Neulußheim statt. aw

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 29.03.2019