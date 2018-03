Anzeige

Neulußheim.„Die Räumlichkeiten in der St.-Leoner-Straße 21 hatte ich schon seit Jahren im Blick, als ich mich in Neulußheim als Immobilienmaklerin niederließ“, erklärt Doris Fath, Geschäftsinhaberin von Fath Immobilien Management. Jetzt ist ihr Traum endlich in Erfüllung gegangen, und sie ist stolze Mieterin neuer Geschäftsräume.

Doris Fath spürt meist schon bei der ersten Besichtigung, ob Objekt und Interessent zusammenpassen oder nicht. Bei den ihr anvertrauten Immobilien werden stets die höchstmöglichen am Markt zu vertretenden Preise erzielt. Ehrlichkeit, Diskretion und Vertrauen stehen bei Doris Fath an oberster Stelle. „Ich bin eben anders als andere, ich kann mich nicht verstellen“, sagt sie und genau das schätzen ihre Kunden.

Für Fath sind Immobilien Herzensangelegenheiten, denn jedes Objekt hat seine Historie und seine Geschichten, die es gilt, mit der Zukunft von Menschen in Verbindung zu bringen.