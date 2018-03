Traurig wird das Freudenlied angestimmt

Anzeige

Im Namen des Kirchengemeinderats und der Kirchengemeinde dankte Pfarrerin Katharina Garben für Schäfers Gaben und Kräfte für 25 Jahre Chortätigkeit und für alles, was sie bewirkt habe.

Noch einmal erklang der Kirchenchor unter der Leitung von Prof. Klaus Eisenmann mit „Ein feste Burg ist unser Gott“ und „Herr, unser Herrscher“, bevor die Kirchengemeinde ins Gemeindehaus zu einem Abschiedsempfang einlud.

Anerkennende Grußworte

Bezirkskantor Detlev Helmer fand es bedauernd für den Kirchenbezirk, dass mit Kantorin Walburga Schäfer eine Konstante, die ihre Stelle beseelt ausgefüllt habe, Abschied nimmt. Beflügelt und begeistert habe sie das Lutherprojekt durchgeführt. Gottes Gesetze und sein Atem hätten Einfluss auf ihre Arbeit gehabt. Freude, Treue, Zeit, Glauben und Power habe sie mit anderen geteilt und dafür sprach er ihr für den Kirchenbezirk größten Dank aus.

Der Vorsitzende des Kirchengemeinderats Christoph Diez erinnerte humorvoll daran, was es heißt, Menschen mit allerlei Eigenheiten zu dirigieren. Er dankte ihr, dass sie immer den richtigen Ton für alle gefunden habe.

Was wird den Deutschen an besonderen Eigenschaften nachgesagt? Organist Gerhard Müller zeigte augenzwinkernd auf: Zuverlässigkeit, Power und Loyalität. Seine Zusammenarbeit mit Walburga Schäfer habe er sehr genossen. Kein Drill, wenn mal im Chor die Post abging, sondern immer eine Kultur des Willkommens. Auch mal ein Fortissimo, ein auf den Putz hauen. Dennoch mit einem lächelnden Auge, Liebe und Respekt zu den Menschen im Chor. Ihre Freude am Leben stecke an, sie sei ein Fels in der Brandung.

Jutta Roth, Vorsitzende des Kirchenchors fiel es sichtlich schwer, mit ihren ehrenden Worten Abschied zu nehmen. In den 25 Jahren habe sie während intensiver Proben viel Zeit mit den Chormitgliedern geteilt. Falsche Töne oder ein „Harrleluja“ oder ein Isch anstelle eines Ichs wurde gerügt. Anekdoten, wie beispielsweise „Das Leiden Christi muss man euch nicht im Gesicht ansehen“, zauberte bei den Anwesenden ein Lächeln hervor und der Abschied wurde etwas leichter.

Mit Geschenken, der Auszeichnung zur Ehrendirigentin des Kirchenchors sowie allen guten Wünschen für die Zukunft dankten alle Chormitglieder mit langem Applaus ihrer scheidenden Dirigentin.

„In meinen Ohren klingt noch das Orgelkonzert von Gerhard Müller des vergangenen Sonntags“, so Walburga Schäfer. Ihr Schlüsselerlebnis das Lied „We are the world“. Dabei habe sie eine große Dankbarkeit gefühlt, ein Teil dieser Kirchengemeinde zu sein, habe all die freudigen aber auch traurigen Anlässe ihrer Chorarbeit Revue passieren lassen.

„Wir sind eine Welt“

Eine besondere Ehre für sie sei, dass heute zum Abschied Prof. Klaus Eisenmann den Chor im Gottesdienst dirigiert habe. Ihr Dank galt Vizedirigent Roland Haaß, Jutta Roth sowie Pfarrerin Katharina Garben, die sie, in der langen Reihe der vergangenen Pfarrer und Pfarrerinnen, mit Respekt begleitet habe. Den allerwichtigsten Menschen aber, den Chormitgliedern, dankte sie ganz besonders.

Beim anschließenden Sektempfang, der mit allerlei Leckereien liebevoll von den Chormitgliedern vorbereitet wurde, gab es Gelegenheit, auf die vielen Jahre mit Walburga Schäfer Rückblick zu halten. rhw

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 14.03.2018