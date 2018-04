Anzeige

Wenn man die Kohäsionskraft der beiden Ausnahmekünstler untersucht, kommt man schnell an ihre langjährige Erfahrung, die dem ganz besonderen Talent große Natürlichkeit verleiht: Anna Krämer, die ihre Ausbildung nicht nur in Mannheim, sondern auch in New York erhalten hat und die bereits vor 20 Jahren mit dem „Hockenheim-Musical“ „Human Pacific“ an der Seite Xavier Naidoos glänzte, findet sich stimmlich in absolut jeder Rolle zurecht.

Ob sie verliebt „Kein Geld der Welt“ trällert, aufrührerisch im Manager-Schmählied die „Renditen-Banditen“ geißelt, die „so viel Glück auf dem Gewissen“ haben oder mit dem philosophisch-liebevollen Titellied „Der Himmel ist oben“ das gänsehautschwangere Finale unter das Konzert setzt – immer ist die Mittvierzigerin ganz daheim in ihren Liedern, mal als Nina-Hagen-Verschnitt, mal als Kuschelmaus mit Erotik-Stimme: So reizvoll wie sie auf der Bühne steht, so sehr trifft sie ihre Zuhörer ins Herz.

Hinterm Klavier zurückgekeift

Gleiches gilt für Rainer Klundt: Der langhaarige Meister der Tasten lässt sich hinter seinem Klavier ankeifen, bellt zurück und streut dazwischen Melodiefeuerwerke, die es in sich haben – perlende Tongemälde, mal antreibend, mal zuckerwatteweich. Zusammen sind sie ein unvergleichliches Duo, das durch seine musikalische Größe beeindruckt.

Umso bedauerlicher, dass sich die beiden eine Art „Musikklamauk“ zugelegt haben: Rollen, aus denen sie kaum noch entkommen zu können scheinen. Vor allem das Gekasper der schönen Krämer wirkt dann reichlich gestelzt, passt so gar nicht zu ihrer stimmlichen Größe und atmet irgendetwas zwischen billiger Comedy und unfreiwilligem Slapstick. Manche mögen es auch witzig finden – zu einem homogenen Gesamtbild des musikalisch so fesselnden Abends trägt es nicht bei.

Einmal schluckt man, dann klingt aber schon wieder diese wundervolle Musik im Ohr – und die Antwort auf das rassig-gefühlvolle „Was denn noch?“: der nächste Wunschkonzert-Abend mit den „Twotones“.

