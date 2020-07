Tresor wird nicht geknackt

Neulußheim.Hoher Aufwand – kein Erfolg: So könnte der Einbruch beschrieben werden, der sich bereits am Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr ereignete. Wie die Polizei am Montag mitteilte, deckten der oder die Täter einen Teil des Dachs vom Netto-Marken-Discount-Markt ab, um so über die Decke in die Büroräumlichkeiten zu gelangen.

In den Büroräumen befand sich der Tresor. An diesem machten sich der oder die Täter zu schaffen – vergebens. Es gelang nicht, den Tresor aufzubrechen. Ohne Beute – entwendet wurde laut Polizeimitteilung nichts – zogen sie wieder von dannen und hinterließen einen nicht bezifferten Einbruchsschaden.

Wer zum genannten Zeitpunkt an der Örtlichkeit etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, setzt sich bitte unter der Rufnummer 06205/28 60-0 mit dem Polizeirevier Hockenheim in Verbindung. pol

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 07.07.2020