Treue der Mitglieder belohnt

Neulußheim/Hockenheim.Der Vorsitzende des VdK-Ortsverbandes, Bodo Häusler, begrüßte Mitglieder, Freunde und Gemeinderäte zur Winterfeier des Sozialverbandes. Ferner hieß er Silvia Zahn vom Ortsverband Altlußheim stellvertretend für den Kreisverband Mannheim, Vorsitzende der Ortsverbände von Reilingen, Ketsch, Brühl und Schwetzingen willkommen und die Vorsitzenden der örtlichen Vereine, allen voran Vorstandsmitglieder des Sozialverbandes Deutschland, Ortsverband Neulußheim, sowie der Arbeiterwohlfahrt Neulußheim.

Häusler machte deutlich, für was der VdK stehe, für soziale Gerechtigkeit, Hilfe zur Selbsthilfe und den Erhalt der sozialen Sicherungssysteme. Der VdK werde weiterhin bemüht sein, seine Mitglieder in Fragen des Sozialrechtes zu unterstützen. Im Mittelpunkt der Feier stand die Ehrung treuer Mitglieder. Danach folgte ein Unterhaltungsprogramm, das nach dem Geschmack der Besucher war. Der Seemannschor der Marinekameradschaft Hockenheim hatte sich im Nu in die Herzen der Zuhörer gesungen.

Wolfgang Rahner als Leiter des Seemannschors verstand es bestens die Zuhörer zu motivieren und zu animieren, so dass am Ende alle Zuhörer begeistert mitschunkelten und mitsangen. al

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 08.03.2019