Triste Mauer wird Kunstobjekt

Neulußheim.Viele junge Künstler haben sich auf der Mauer des Spielplatzes auf dem alten Schulhof verewigt, doch der Affe überstrahlt sie alle. Grün das Gesicht, rosa das Fell, hält er in seinem ausgestreckten rechten Arm eine Spraydose und macht damit deutlich, wofür die Mauer künftig steht: Als Symbol für ein Gemeinschaftsprojekt, das noch lange im Jugendtreff Point nachhallen wird.

Eine Woche lang waren die Kinder in den Treff eingeladen, sich an einem Graffiti-Projekt zu beteiligen. Von Montag bis Freitag, von 15 bis 20 Uhr, ging das Angebot, das vom Verein für kommunale Kinder- und Jugendarbeit ( VkKJ) organisiert wurde. Ein anspruchsvolles Programm und umso überraschter waren die Verantwortlichen, als sich am ersten Tag rund 25 Kinder im Jugendtreff Point einfanden. „Und täglich wurden es mehr“, freute sich Workshop-Leiter Jan Schaarschmidt, bekannt in der Region als „Projektejan“.

Insbesondere mit seinem Sperrmüllfloß, das im Schwetzinger Bellamar zu Wasser gelassen wurde, erregte er Aufmerksamkeit. Damals wie heute verfolgt er mit seinem Team den gleichen Ansatz – Fertigkeiten zur Teambildung und Teilhabe zu vermitteln. So war es denn auch beim Graffitiprojekt nicht damit getan, eine Spraydose in die Hand zu nehmen und die Wand zu besprühen.