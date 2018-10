Trümmerfeld über 300 Meter

Neulußheim.Auf der L 560, der Landstraße von Hockenheim in Richtung Waghäusel, ereignete sich gestern Vormittag in Höhe Neulußheim ein Unfall mit mehreren Verletzten (wir berichteten in unserer digitalen Ausgabe und auf Facebook).

Gegen 9.50 Uhr verlor der 45-jährige Fahrer eines Hyundai-SUVs mit RP-Zulassung höchstwahrscheinlich aufgrund eines medizinischen Notfalls die Herrschaft über sein Auto. In der Folge prallte der Wagen zunächst gegen die rechte Leitplanke, später dann ins Heck eines mit zwei Personen besetzten Audi Q 5 und fuhr schließlich auf einen Chevrolet Aveo auf, bis es der 50-jährigen Beifahrerin im Unfallwagen gelang, den Pkw zum Stillstand zu bringen.

Aufgrund der Zusammenstöße wurden die Beifahrerin im Hyundai und die beiden 50 und 41 Jahre alten Insassen des Audi leicht verletzt. Der 70-jährige Chevrolet-Fahrer blieb vermutlich unverletzt.

Da sich das Unfallgeschehen auf einer Strecke von mehreren hundert Metern abspielte, kam es auch zu einer großflächigen Verunreinigung der Fahrbahn. Die Landstraße war wegen der Aufräumarbeiten bis gegen 13.45 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Zum Gesundheitszustand des in eine Speyerer Klinik eingelieferten Unfallverursachers liegen keine Informationen vor. Der Sachschaden wird auf rund 20 000 Euro geschätzt. An dem Hyundai entstand Totalschaden, die anderen Fahrzeuge wurden im Heckbereich, zum Teil erheblich, beschädigt. pol

Info: Weitere Bilder unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 17.10.2018