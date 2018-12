Über 100 Paare sagten bei ihr „Ja, ich will“

Neulußheim.Die Arbeit im Rathaus hält wohl frisch und jung, scherzte Bürgermeister Gunther Hoffmann bei einer Feierstunde im Rathaus. Diese galt Monika Wörthwein, die nach über 40 Jahren Dienstzeit in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Genau waren es 44 Jahre berichtigte ihn Wörthwein später und erinnerte an ihren Arbeitsbeginn im Rathaus im April 1974. Sie kam damals von einer Bank und wurde schnell im Grundbuch- und Standesamt heimisch. Die letzten fünf Jahre war sie dann „die Standesbeamtin“ der Gemeinde, über 100 Brautpaaren verhalf sie in dieser Zeit zu einem glücklichen Start ins Eheleben.

Hoffmann dankte seiner dienstältesten Mitarbeiterin nicht nur für die in all der Zeit geleistete Arbeit, sondern auch für ihre Bereitschaft Neues zu lernen. In den letzten Berufsjahren, in denen viele Menschen einen Gang zurückschalten, es ruhiger angehen und die letzte Zeit ausklingen lassen, habe sie noch einmal richtig Gas gegeben. Nachdem sie vier Jahrzehnte im Grundbuchamt aktiv gewesen war, ließ sie sich zur Standesbeamtin fortbilden und übernahm zuletzt noch das Friedhofsamt.

Sehr großes Engagement

Von diesem Engagement zeigte sich Hoffmann sichtlich beeindruckt, keine Aufgabe sei Wörthwein zu viel gewesen, selbst Trauungen am Samstag kein Thema. „Diesen Einsatz habe ich sehr zu schätzen gewusst“, betonte der Bürgermeister, der die rasante Entwicklung skizzierte, die das Arbeitsleben von Wörthwein begleitete. Von der ersten elektronischen Schreibmaschine bis hin zur aktuellen EDV der Neuzeit, ein Schritt wie aus der Steinzeit direkt auf den Mond. Ein langer Prozess, bei dem Wörthwein jeden Schritt mitgemacht habe, bis zum Schluss aufgeschlossen für Neues war.

„Nun beginnt für Sie ein neuer Lebensabschnitt“ verabschiedete Hoffmann seine Mitarbeiterin, die schon viele Reisen geplant hat, der es mit Sicherheit nicht langweilig werde. Davon ist Wörthwein überzeugt, die sich auf ihren Ruhestand freut, „auch wenn er für mich noch nicht vorstellbar ist“. Doch, habe sie sich von Kollegen sagen lassen, die diesen Schritt schon hinter sich haben, „man gewöhnt sich schnell daran“.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 11.12.2018