Über Paten für Bäume hitzig diskutiert

Neulußheim.Für eine hitzige Diskussion sorgte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates ein Antrag der Grünen. Die Fraktion forderte ein System, bei dem Neulußheimer Bürger freiwillig Baumpatenschaften übernehmen können. Die Verwaltung stellte einen Gegenantrag.

Dr. Markus Hartmann (Grüne) betonte in seiner Ausführung, dass die Fraktion freiwilliges Engagement nutzen wolle, um ein blühendes und lebendiges Erscheinungsbild in die Gemeinde zu bringen. Bürger sollen die Möglichkeit bekommen, Patenschaften für Baumscheiben zu übernehmen. In der Gemeindeverwaltung melden sich die Bürger an, bekommen nach Wahl eine Baumscheibe zugeordnet und ein Einsteckschild mit einer Aufschrift ausgehändigt. Die Zuordnung könne in einer elektronischen Liste erfolgen.

Infos als Merkblatt herausgeben

Die Verkehrssicherheit und der Gesundheitszustand des Baumes sollen allerdings weiterhin von der Gemeinde kontrolliert und der Baum geschnitten und gegossen werden. Kreative Gestaltung soll den Baumpaten ermöglicht werden; es gibt jedoch einige Regeln. Diese Informationen und Regeln können als Merkblatt bereitgestellt werden. Auch auf die Frage nach der Rechtssicherheit hat Hartmann eine Antwort: Ehrenamtliche in Baden-Württemberg sind während ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit über die Unfallkasse des Landes versichert. Die zu beschaffenden Schilder kosten die Gemeinde weit unter 1000 Euro.

Der Beschlussantrag seitens der Verwaltung schlägt vor, dass an der bisherigen unverbindlichen Regelung festgehalten wird, die Anwohner allerdings noch einmal angeschrieben und auf das Thema hingewiesen werden. „Wer sich bisher um eine Baumscheibe kümmern wollte, macht es bereits – auch ohne Baumpatenschaft“, meinte Bürgermeister Gunther Hoffmann. Gerne könne man diejenigen, die sich auch ohne Baumpatenschaft um Baumscheiben kümmern mit einem Geschenk belohnen.

Hartmann kritisierte, dass das von Bürgermeister Hoffmann formulierte Schreiben, das die Verwaltung verschicken möchte, nur an die Anwohner geht. „Was ist mit den ,Nichtanwohnern’? Dürfen die keine Baumscheibe betreuen“, fragte er. Sven Nitsche (FWV) war da anderer Meinung: „Allein aus pragmatischen Gründen halte ich es für unwahrscheinlich, dass jemand anders als die Anwohner die Bäume pflegen möchten.“ Was den finanziellen Aufwand angeht, so sei dieser für die Schilder vielleicht gering, aber man müsse auch die Personalkosten beachten.

Dieser Aussage schloss sich Andreas Sturm (CDU) an. Anders sah das Hanspeter Rausch (SPD) – die Fraktionen redeten aneinander vorbei. Die Idee sei gut und keine große Sache – „wir können nur gewinnen und geben den Menschen Sicherheit“. Die Diskussion war damit allerdings noch nicht beendet. Letzten Endes wurde der Antrag der Grünen mit neun Gegen- und fünf Fürstimmen abgelehnt. caz

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 05.06.2020