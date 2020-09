Umland mit dem Rad entdecken

Neulußheim.Der SPD-Ortsverein hat es immer schon verstanden, Nützliches mit dem Angenehmen zu verbinden. Im Vorstand des Ortsvereins hatte man sich viele Gedanken gemacht, auf welche Weise und unter welchen Bedingungen ein geselliges Zusammenkommen möglich ist. Die größeren und beliebten Veranstaltungen, wie das Sommerfest mit den beliebten Dampfnudeln und der Dämmerschoppen mussten im Sinne des Infektions- und Gesundheitsschutzes abgesagt werden.

Was passte da besser, zum Abschluss dieses Sommers, als eine kleine Fahrradtour unter Wahrung der Abstandsregeln für Interessierte anzubieten. Vorstandsmitglied Günter Schöner hatte sich eine kleine Tour ausgedacht, die am Alten Bahnhof bei wunderbarem Radwetter mit fast 20 Personen startete. Die nahe und schöne Natur im Umkreis, fern von den Hauptstraßen, bot sich zu der Fahrt einfach an, so die Vorsitzende Miriam Walkowiak.

Sonnenschutz am Spielplatz fehlt

Erste Station war der Spielplatz am Bahnhof, wo bereits einige Familien mit ihren Kindern weilten. Ganz klar, hier fehlt ein Sonnenschutz. Bei den immer wärmer werdenden Sommern sei ein Sonnenschutz an dieser Stelle ein absolutes Muss, war von den Radlern zu hören. Eine Ansage an die mitradelnden Gemeinderäte Winfried Vaudlet und Hanspeter Rausch, dies erneut mit in den Gemeinderat zu nehmen.

Entlang der Bahnlinie, dem Zuckerrübenweg, der nach dem Bau der B 36 als Anlieferweg benutzt wurde, war der erste Halt in Waghäusel an der Eremitage. Dort gab es für die Radfahrer einige historische Daten über das Ende der Zuckerrübenfabrik in den 1990er Jahren. Viele Menschen erinnern sich noch heute an die langsam fahrenden Traktoren und den eigenartigen Geruch, der bis nach Neulußheim zog.

Nach einem letzten Blick auf die Eremitage ging es über Schottersteine durch das Bruch. Einige Radler hätten sich da Asphalt gewünscht, war zu vernehmen. Pünktlich zur Mittagszeit erreichten die Teilnehmer die reservierten Tische unter freiem Himmel am Eichelgartensee, wo auch die Älteren bereits mit ihren Fahrzeugen eingetroffen waren und so die Gemeinschaft genießen konnten. Bei einem leichten Wind vom Eichelgartensee her und den schützenden Sonnenschirmen genossen alle die kühlen Getränke und das Mittagessen.

Zufahrt zum Blausee

Die drei Gemeinderäte Renate Hettwer, Winfried Vaudlet und Hanspeter Rausch bekamen hier vor Ort den nächsten Auftrag. Viele Autofahrer, die sich auf ihr Navigationssystem verlassen und zum Blausee fahren wollen, verirren sich immer wieder bis zum Restaurant, wo nach einigen Metern eine Durchfahrtssperre errichtet ist und gewendet werden muss. Hier wäre doch schon an der Grillhütte ein Hinweisschild „Keine Durchfahrt zum Blausee“ sinnvoll. Auch dies wollten die drei Gemeinderäte gerne mitnehmen.

Nützliches mit dem Angenehmen verbinden, so die Teilnehmer, war eine runde Sache. „An der nächsten Radtour in und um Neulußheim herum nehmen wir gerne wieder teil.“

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 18.09.2020