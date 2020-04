Umsichtiges Handeln zahlt sich nun aus

Neulußheim.Wer hätte gedacht, dass sich die sparsame Haushaltsführung von Bürgermeister und und Kämmerer so schnell auszahlt. Und der alte Spruch „Spare in der Zeit, so hast du in der Not“ sei aktueller denn je, stellt die SPD-Gemeinderatsfraktion in einer Pressemitteilung fest.

Zwar sei damit zu rechnen, dass der wirtschaftliche Einbruch im Zuge der Corona-Pandemie auch an der Gemeinde nicht vorbeigehe, doch würden die seit Jahren positiven Zahlen auf absehbare Zeit einen genehmigungsfähigen Haushalt ermöglichen, ist sich die SPD sicher. Das umsichtige Handeln des Gemeinderats werde dabei helfen, die Folgen der Pandemie zu meistern. Laut der Landesregierung soll langsam der Schulalltag einkehren. Zuvor gelte es jedoch, wie es in Beratungen von Bund und Ländern heißt, einen Hygieneplan zu erstellen. Die Schulträger seien aufgerufen, die hygienischen Voraussetzungen zu schaffen und dauerhaft sicherzustellen, so die SPD.

Hier allerdings liege ein Problem vieler Bildungseinrichtungen: „ Es ist ausgeschlossen, dass viele Schulen ihre oft maroden sanitären Einrichtungen bis zum 4. Mai so in Ordnung bringen, wie es in dieser Pandemiesituation nötig ist. Hier ist viele Jahre lang zu wenig getan worden. Das rächt sich jetzt bitter“, betonen die Sozialdemokraten und loben, dass Neulußheim dagegen frühzeitig in den Erhalt und in die Nachhaltigkeit der öffentlichen Gebäude und Anlagen investiert habe.

Bürgermeister, Verwaltung und dem Gemeinderat sei es wichtig, Schule und Kindergärten stets auf einem sehr guten und hohen Standard zu haben. Das zahle sich jetzt aus.

Auf die erfolgte Schulsanierung und die komplette Erneuerung der Toilettenanlage könne man mit Recht stolz sein. Hierfür habe sich die SPD-Fraktion starkgemacht, obwohl klar war, dass das Geld koste. Der hohe Standard bei der Sanierung der Schule sei auch dadurch erreicht worden, dass die Gemeinderäte einmal über ihren Schatten sprangen und den Investitionen zustimmten.

Die letztes Jahr abgeschlossene Sanierung der Toilettenanlage entspreche nun einem modernen hygienischen Standard. rhw

