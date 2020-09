Ungewöhnliche Konfirmation

Neulußheim.Mit der Konfirmation ist man volljährig im Glauben. Für dieses Leben haben am Wochenende 19 Konfirmanden in sechs Gottesdiensten in der evangelischen Kirche Neulußheim den Segen erhalten. Das ungewöhnliche Format so spät im Jahr war dabei eine weitere Folge der Corona-Pandemie und der darauf aufbauenden Einschränkungen für Veranstaltungen und Feste.

Für die Konfirmationsgottesdienste hatten sich die Jugendlichen mit dem Thema Glück befasst, wie Pfarrerin Katharina Garben erläuterte. „Die Konfirmanden haben sich mit Seligpreisungen auseinandergesetzt. Was macht sie glücklich? Warum ist mit Gott zu leben Glück? Und was sagt Jesus zum Thema Glück?“ Ihre Gedanken dazu hatten die Mädchen und Jungen auf „Cocktailgläsern“ aus Pappe aufgeschrieben. Die Arbeiten waren in der Kirche als Dekoration aufgehängt. „Die Konfirmanden sollten über sich selbst hinausschauen“, sagte Katharina Garben.

Chor teilt sich auf

Als Inspiration für die Cocktailgläser diente laut Garben die Bar bei der Konfirmandenfreizeit, bei der die Jugendlichen diverse Cocktails aus Fruchtsäften bekamen. Die Cocktails stehen für Lebensfreude und Glücksmomente. Schon bei der Freizeit im Februar hatten sich die Konfirmanden mit dem Thema Glück befasst.

An der Gestaltung der sechs Gottesdienste waren neben den Konfirmanden auch Gemeindediakon Jascha Richter, Organist Gerhard Müller, der Kirchengemeinderat sowie der evangelische Kirchenchor beteiligt. Letzterer passte sich besonders flexibel an die besonderen Umstände an und war mit sechs Abordnungen bei den einzelnen Gottesdiensten vertreten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 28.09.2020