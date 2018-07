Unplugged, intim und hölzern

Anzeige

Zurücklehnen und lauschen

Marcel Millot trommelt auf allem, was ihm zur Verfügung steht, und findet dabei immer den richtigen Groove. Martin Simon steht an diesem Sonntagmorgen am Kontrabass. Er versteht es, aus seinem Bass zu holen, was nicht in den Noten steht. Zusammen sind sie „Ira’s World“.

„Freuen Sie sich auf einen Sonntagmorgen, an dem man sich entspannt zurücklehnen und zuhören kann, an dem man den Künstlern ohne Abstand auf die Finger blicken darf und an dem es nicht ausbleiben wird, dass die Füße wippen“, lädt Klaus Maier, der Chef des Kulturtreffs, die Besucher ein.

Die Veranstaltung geht von 11-13 Uhr und ist als Open-Air geplant. Bei schlechtem Wetter geht es in den Innenraum des Alten Bahnhofes. Kaffee, Kuchen, Würste und erfrischende Getränke stehen für die Gäste bereit. Weitere Infos auf den Internetseiten der Künstler, www.ira-d.de und www.matthiashautsch.de. Der Eintritt zum Frühschoppen ist wie immer frei. km

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 05.07.2018