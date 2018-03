Unterm Nussbaum geht’s weiter

Anzeige

Neulußheim.Ein kleines Trostpflaster hatte Pfarrerin Katharina Garben vorm letzten gemeinsamen Mittagessen im Evangelischen Gemeindehaus parat: Was drei Jahre erfolgreich war, darf im nächsten Jahr seine Wiederholung finden. Und als weitere positive Aussicht will das „Gemeinsam statt einsam“-Team am Freitag, 15. Juni, die Bewirtung unter dem neu gepflanzten Nussbaum übernehmen.

Dass man aufhören sollte, wenn es am schönsten ist, dem wollten die Gäste ungern zustimmen. Seit 12. Januar hatte die Kirchengemeinde mit ihrem Projekt „Gemeinsam statt einsam“ an acht Freitagen den Gemeindesaal geöffnet und die Bevölkerung eingeladen, Platz zu nehmen, ein schmackhaftes Essen in Gesellschaft einzunehmen und sich einmal an den gedeckten Tisch zu setzen.

„Schade“, sagte Lilli Eisinger, die zum letzten Mittagstisch mit Nudeln, Bolognesesoße und Salat gekommen war, „ich würde gerne das ganze Jahr kommen, Freunde und Nachbarn treffen und wissen Sie, ich koche zwar fast jeden Tag für mich alleine, in Gemeinschaft schmeckt es mir aber am besten.“ „Das ganze Team um Dr. Ralf Wagner und Gerda Schellenberger ist ein tolles zusammengewachsenes Team, immer nett und freundlich. Und das Besondere an diesem Projekt ist“, findet Hannelore Hoffmann, „dass jedermann kommen kann, ob jung oder alt, arm oder reich – hier geht es ausschließlich um die Begegnung und das gemeinsame Mittagessen.“