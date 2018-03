Anzeige

Um die Versorgungssicherheit, die laut Dieter Gummer an oberster Stelle steht, weiter zu gewährleisten, investiert der Zweckverband kontinuierlich in seine Anlagen. Diplom-Ingenieur Erich Schulz berichtete von der erfolgreichen Inbetriebnahme des Filterkessels 2, der im vergangenen Oktober eingebaut worden war und seit rund 14 Tagen wieder ans Netz gegangen sei. Zuvor sei die Verrohrung erneuert worden, an der Lochfraß festgestellt worden war.

Beim Einfahren der Anlage gespart

Beim zeitgleich ausgetauschten Filterkessel 3 geht Schulz davon aus, dass er in zwei Wochen ebenfalls einsatzbereit ist, wenn die Werte stimmen. Das Einfahren der Anlage hätten die Wassermeister des Verbands mit neuer Technik selbst übernommen, was über 40 000 Euro gegenüber einer Fremdvergabe einsparte, erläuterte Schulz. Gleiches soll für die Filterkessel 4 und 5 gelten, für deren Einbau die Verbandsversammlung den Auftrag an die Firma Fischer aus Gernsbach vergab, die bereits die bisher erneuerten Kessel eingebaut hat.

Nach Auskunft des Diplom-Ingenieurs war sie der einzige Bieter mit einer Summe von 221 000 Euro. Den Betrag bezeichnete Schulz als sehr gut, denn gegen den Trend sei der Preis im Vergleich zu den vorherigen Aufträgen gesunken.

Abgeschlossen ist nach Auskunft von Wolfgang Schweikert seit Januar der Einbau von 14 Edelstahl-Schachtabdeckungen. Sowohl in den Straßen als auch im Wald seien die Schächte jetzt gesichert, um Unbefugte vom Wassernetz fernzuhalten. Die Prüfung der Verbandskasse durch Verbandsschriftführer Reiner Lenz vom 18. Dezember 2017 ergab eine geordnete Buchführung, die gesetzlichen Bestimmungen sind laut Lenz eingehalten worden.

Nicht ohne ehrende Worte aus der Verbandsversammlung entlassen wollte Vorsitzender Dieter Gummer den ausscheidenden Hartmut Beck, auch wenn dieser sich eine gesonderte Verabschiedung nicht gewünscht hatte, denn: „Viel zu groß sind seine Verdienste“. Beck hatte der Versammlung seit Mai 2002 angehört und seither wichtige Entscheidungen mitgetragen und durch sachlich und fachlich qualifizierte Beiträge, Entscheidungsbereitschaft sowie mit immerwährender Loyalität und Zuverlässigkeit dem Verband gegenüber begleitet.

„Mir hat’s immer Spaß gemacht“

Hartmut Beck habe in den 16 Jahren seiner Mitarbeit dem Zweckverband stets mit Rat und Tat zur Verfügung gestanden. Gummer dankte für „stetes Engagement und angenehmen kollegialen partnerschaftlichen Umgang“. Beck verabschiedete sich mit den Worten: „Mir hat’s immer Spaß gemacht.“ Es seien spannende Themen zu behandeln gewesen, vieles sei bewegt worden, die Wasserversorgung sei auf einem sehr guten Stand.

