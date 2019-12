„Verdächtige“ in der Kirche

Neulußheim.Die Theaterlöwen organisieren zum ersten Mal ein Weihnachtskonzert am Freitag, 13. Dezember, um 20 Uhr in der evangelischen Kirche in Neulußheim. Die Löwen konnten hier für die Gruppe „Die üblichen Verdächtigen“ („DÜV“) gewinnen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit der Instrumentalisierung Cajon, Bass, Akustikgitarre und Piano sind nahezu alle Möglichkeiten gegeben um Songs den unverwechselbaren „DÜV“-Stempel aufzudrücken. Mit fünf Solosängern ist das musikalische Spektrum breit. Jeder von ihnen individuell. Karten zum Preis von 15 Euro sind ab sofort bei der Buchhandlung Jutta Dräger in Neulußheim erhältlich oder unter: info@l-t-event.de. zg

