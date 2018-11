Vergoldete Pagoden und monumentale Statuen

Neulussheim.„Mingalabar“, mit sanften Schritten, gewandet in einen typisch burmesischen Wickelrock und mit duftenden Räucherstäbchen schritt der Neulußheimer Weltreisende Markus Seidl durch die Reihen der „Aktiv im Alter“-Senioren, die gekommen waren, um teilzuhaben an den Reiseeindrücken seiner Fahrt nach Myanmar. Im Klanggong und einer mitgebrachten Klangschale „soll der Geist Buddhas mitschwingen“, so Seidl.

Myanmar, früher auch Burma genannt, liegt in Südostasien an der Grenze zu Thailand und China. Myanmar bietet eine wunderschöne und artenreiche Natur mit einer rauen Gebirgswelt im Norden und einsamen Sandstränden an der Westküste. Die Hauptstadt ist Yangon (Rangun).

Schätze großer Vergangenheit

Mit eindrucksvollen Bildern über Land und Leute sowie Schätze der großen Vergangenheit des Landes, wie prächtige Tempel und Paläste sowie bezaubernde Pagoden, turmartige Bauwerke, die das Land in Asien so prägen, nahm Seidl die Senioren mit auf eine faszinierende Reise.

„Socken können sie getrost zu Hause lassen“, so Seidl. Die Heiligtümer darf man nur barfuß betreten und heiß ist es noch dazu. Rangun ist eine quirlige Stadt mit 5,5 Millionen Einwohnern. Verschiedene Religionen leben hier friedlich miteinander. Die Menschen sind freundlich und liebenswert.

Kuh- und Eselsgespanne unterwegs

Bilder von seinem Bummel über den Markt, wo Waren von Frauen am Boden sitzend angeboten werden und das Mittagessen in Töpfen gart, gaben einen eindrucksvollen Einblick in das Leben. Ameisentaler in Honig sind gar nicht so schlecht, so Seidl. Fahrzeuge, bei denen unser TÜV die Hände über den Kopf zusammenschlagen würde oder Kuh- und Eselsgespanne bevölkern die Straßen.

Bagan mit seinen 4000 Tempeln gehört zu den architektonisch bedeutendsten Stätten Asiens. Prächtige Buddha-Statuen und die mit 105 Meter größte, reichlich mit Blattgold verzierte Statue, sind erhebend. Im Gebet sind Mönche oder Nonnen, die für eine Zeit in den Klöstern leben. Der weiße Tempel, das große Reisfass und die Schalen mit Speisen für die Mönche zeigen eine andere Welt. Seidls Reise ging weiter zum Mount Popa, der 1500 Meter in den Himmel ragt. Eine beliebte Pilgerstätte, um angeblich hier lebende Geister zu verehren. Den Pilgerplatz erreicht man nur barfuß über 777 Stufen. Die Huldigung von Buddha ist hier nicht nur Verehrung sondern dient auch Austausch und Geselligkeit. Auf dem Rückweg ein Blick auf arbeitende Palmbauern, wie früher, mit Malstein und einer Kuh als Antrieb. Frauen mit einem Tagesverdienst von 60 Cent, die Reiszigarillos herstellen und Garküchen.

Über den mächtigen Irrawaddy-Fluss hinweg befindet sich Po Win Taung. In die umliegenden Berge eingebettet zeigen sich in 947 Sandsteinhöhlen die schönsten Wandmalereien und in Felsentempeln herausgearbeitete Buddha-Statuen.

Auf dem Weg nach Sagaing muss man einfach die Pagode mit unzähligen Buddha-Abbildungen und die größte Buddha-Statue, 100 Meter lang und 27 Meter hoch, gesehen haben. Durch spiralförmige Treppen ist die daneben stehende riesige Statue sogar begehbar. Die Mahamuni-Pagode, komplett in Gold getaucht, darf nur von Männern besucht werden, die Goldplättchen, per Hand geklopft, spenden. Beeindruckend auch die Kuthodaw-Pagode, die als größtes Buch der Welt bezeichnet wird.

Kulturelles Herz in Mandalay

In Mandalay, der einstigen Königsstadt, liegt das kulturelle Herz Myanmars mit der Tadition der Musik, des Tanzes und des Theaters. Auf dem Weg zum Inle-See, vorbei an Teeplantagen, Reisanbau und farbenprächtigen Feldern, waren die Einbeinruderer und die schwimmenden Gärten der Hingucker.

Die von Markus Seidl präsentierten Bilder zeigten faszinierende Landschaften und eine jahrtausendealte Kultur mit den ältesten und prachtvollsten Pagoden der Welt. Aber auch Bilder von Kindern und arbeitenden Menschen brachten das einfache Leben nahe.

Die letzte „Aktiv im Alter“-Veranstaltung in diesem Jahr findet am Dienstag, 11. Dezember, mit der Seniorenweihnacht, gestaltet vom Morgenlob der evangelischen Kirchengemeinde statt.

