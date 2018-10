Verkehrsberuhigung soll Lösung und Sicherheit bringen

Neulußheim.Bei ihrer letzten Vor-Ort-Begehung haben sich SPD-Vorstand und SPD-Fraktion über die aktuelle Verkehrssituation an der Ortsmitte, am Kreisel, und den vier Hauptstraßen informiert und sich ein eigenes Bild gemacht, heißt es in einer Pressemitteilung.

Hintergrund sei die aktuelle Lärmaktionsplanung, die die Gemeinde habe erstellen lassen, betonen die Sozialdemokraten. Die Anhörung der Träger öffentlicher Belange ist bereits erfolgt. Durch eine vierwöchige Auslage im Rathaus in Form einer öffentlichen Bekanntmachung kann sich nun die Bevölkerung über die Ergebnisse informieren und nachsehen, welche Lösungen empfohlen werden.

Heftiger Verkehr in der Mitte

Fazit der Vor-Ort-Begehung: Heftiger Verkehr auch nach den Feierabendstoßzeiten, sehr hoher Geräuschpegel, zu schnelles Fahren, das Einbiegen aus den Seitenstraßen auf die Hauptverkehrsadern ist nur schwer möglich und die schwächsten Verkehrsteilnehmer, die Fahrradfahrer, haben es schwer, sich auf der Altlußheimer und St. Leoner Straße sicher zu bewegen, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Neulußheimer Sozialdemokraten hoffen nun auf Grundlage der aktuell im Rathaus ausliegenden Lärmaktionsplanung, dass sich die jetzige Situation bestätigt und weitere Schritte zum Schutz der Bürger ergriffen werden.

Tempo 30 gefordert

Wunsch und Ziel nicht nur der Sozialdemokraten: Die Einrichtung von Tempo-30-Zonen in der Altlußheimer und St. Leoner Straße. Ein Schritt, der so gut wie nichts kostet, aber für alle mehr Ruhe, mehr Sicherheit und weniger Feinstaubbelastung bedeuten würde, wie die Sozialdemokraten feststellen. rhw

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 15.10.2018